В Индии перевернулась лодка с 60 людьми: 19 погибших

В четверг, 14 сентября, в Индии в округе Багхпат в штате Уттар-Прадеш перевернулась лодка с пассажирами, в результате чего 19 человек погибли, сообщает местное издание Аninews.
"В четверг погибли 19 человек, после того как перевернулась лодка, перевозившая 60 человек по реке Ямуна", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на данный момент спасательная операция продолжается.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Австралии горбатый кит врезался в лодку с пассажирами, в результате чего несколько человек получили травмы.
По данным источника, судно направлялось в порт Вистсандейс, который находится в штате Квинсленд, но неожиданно в дно лодки врезался кит. Девятиметровое судно взлетело в воздух, а пассажиры были сбиты с ног.