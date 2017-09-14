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В Индии перевернулась лодка с 60 людьми: 19 погибших
14.09.2017 10:41

В Индии перевернулась лодка с 60 людьми: 19 погибших

В четверг, 14 сентября, в Индии в округе Багхпат в штате Уттар-Прадеш перевернулась лодка с пассажирами, в результате чего 19 человек погибли, сообщает местное издание Аninews

"В четверг погибли 19 человек, после того как перевернулась лодка, перевозившая 60 человек по реке Ямуна", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что на данный момент спасательная операция продолжается.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Австралии горбатый кит врезался в лодку с пассажирами, в результате чего несколько человек получили травмы.

По данным источника, судно направлялось в порт Вистсандейс, который находится в штате Квинсленд, но неожиданно в дно лодки врезался кит. Девятиметровое судно взлетело в воздух, а пассажиры были сбиты с ног.

Теги материала: лодка, Индия, авария, жертвы
Новости СМИ2
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