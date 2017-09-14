НАБУ задержало депутата Киевсовета по подозрению в завладении землей стоимостью 3,5 млн грн

MIGnews.com.ua

В четверг, 14 сентября, работники Национального антикоррупционного бюро совместно с руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали депутата Киевского городского совета и его сообщника, передает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что Сергей Крымчак подозревается в незаконном присвоении земли в Киеве.

"По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что незаконное завладение землей происходило с использованием предприятия, основанного подельником депутата, в уставный фонд которого вносились земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности.

"Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют необходимые следственные действия с целью получения дополнительных доказательств, установления других возможных участников коррупционной схемы, а также разоблачения других эпизодов незаконного завладения земельными участками на территории г. Киев. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016", - резюмировали в сообщении.

Кроме этого информацию подтвердил и внефракционный народный депутат Юрий Левченко на своей странице в соцсети, заявив, что после его обращения Специальная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении Крымчака.