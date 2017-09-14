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В США ученик расстрелял школьников, увлекшись историями про массовые убийства
14.09.2017 09:48

В США ученик расстрелял школьников, увлекшись историями про массовые убийства  Фоторепортаж

В США один из учащихся старшей школы города Спокан штата Вашингтон открыл стрельбу, сообщает Associated Press.

Известно, что в результате инцидента погиб один человек, еще не менее трех получили пулевые ранения. Пострадавших сразу доставили в больницу.

Очевидцы говорят, что юноша был вооружен пистолетом и винтовкой. Один из приятелей стрелка, увидев оружие, попытался помешать ему, но был застрелен. Еще три человека получили ранения.

Также сообщается, что кроме этого в Twitter-аккаунте Breaking911 появилось фото и имя предполагаемого убийцы. Его зовут Калеб Шарп.

Знакомые стрелявшего утверждают, что он был "одержим" историями про массовые убийства в школе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ученик одной из школ в России принес в школу пневматический пистолет и петарды и открыл огонь по детям.

Теги материала: США, школа, стрельба, смерть
Новости СМИ2
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