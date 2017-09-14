В Киеве ночью сгорел ресторан на воде: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

В ночь со среды на четверг, 14 сентября, в Киеве на Русановской набережной горел ресторан на воде, в результате чего пострадал охранник, передает УНН.

На данный момент пожар полностью ликвидирован, сообщил начальник оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Юрий Сухомлин.

Известно, что сигнал о возгорании поступил около 5:00. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия.

Отмечается, что ресторан находился на ремонте, и он полностью выгорел. Также указано, что есть потерпевший - это охранник, который надышался угарным газом.

Также известно, что ресторан еще не успел получить официального названия. Во время пожара полиция перекрыла движение транспорта от улицы Березняковской до Русановской. На место прибыли пожарная, медицинская службы и специалисты Киевводоканала.

"Площадь пожара составила около 350 кв. м. Была угроза распространения на расположенные рядом помещения бассейна. На данный момент пожар полностью ликвидирован, производится разборка конструкций", - рассказал работник ГУ ГСЧС.