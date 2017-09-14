Штаб АТО: В зоне проведения АТО погиб украинский военный

MIGnews.com.ua

За среду, 13 сентября, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе был ранен один украинский военный, говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 25 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Во время боевых действий один наш военный получил ранения. В нескольких случаях, когда обстрелы противника несли прямую угрозу жизни наших защитников, силы АТО в ответ открывали огонь на поражение", - говорится в сообщении.

Сообщается, что интенсивность вражеских обстрелов за минувшие сутки несколько уменьшилась. Основная активность боевиков была зафиксирована в темное время суток, после 18 часов.

"Так, наиболее беспокойно было на донецком направлении. Здесь боевики 4 раза открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям в окрестностях Авдеевки. В результате одного из таких обстрелов, около 23 часов получил ранения один наш военный. Он сразу был доставлен в ближайший военно-медицинский госпиталь. На данный момент состояние его здоровья удовлетворительное. Кроме того, в конце суток под вражеский огонь попали украинские укрепления вблизи Зайцево, Каменки и дважды в районе Песков", - сообщили в штабе.

На приморском направлении боевики несколько раз били по опорным пунктам из гранатометов в районе Водяного, из вооружения БМП - около Гнутово.

На луганском направлении враг обстреливал позиции сил АТО из зенитной установки вблизи Крымского, а гранатометы противника работали у Станицы Луганской.