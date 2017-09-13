Ураган "Ирма" унес жизни более 77 человек

MIGnews.com.ua

Количество жертв во всех районах, которые затронул ураган "Ирма", обрушившийся на Соединенные Штаты Америки, Кубу и близлежащие острова, уже превысило 77 человек. Об этом сообщает Reuters .

"По словам чиновников, в результате одного из самых мощных атлантических штормов "Ирма" погибли уже более 77 человек, в том числе 36 - в США", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в доме престарелых во Флориде погибли шесть пациентов.

Во время удара урагана на островах Флорида-Кис оставались приблизительно десять тысяч жителей. Отмечается, что "возможно, в конечном итоге их нужно будет эвакуировать".