Штаб АТО: Боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов и пулеметов

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований пять раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в среду, 13 сентября, в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Обстановка в зоне проведения антитеррористической операции оставалась относительно спокойной, в светлое время суток российско-оккупационные войска почти не открывали огонь.

На приморском направлении ночью и утром боевики неприцельно обстреляли позиции украинских военных около Старогнатовки и Водяного из стрелкового оружия и гранатомета.

На донецком направлении приблизительно в 6:00 незаконные вооруженные формирования открыли огонь из разных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам в районе Авдеевки. Почти в то же время они обстреляли Опытное из пулеметов крупных калибров.

На луганском направлении российско-оккупационные войска открыли огонь по позициям неподалеку от станции Донец из миномета калибра 82 мм.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины не открывали ответный огонь, придерживаясь мирных договоренностей.