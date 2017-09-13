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Штаб АТО: Боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов и пулеметов
13.09.2017 19:04

Штаб АТО: Боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов и пулеметов

Представители незаконных вооруженных формирований пять раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в среду, 13 сентября, в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Обстановка в зоне проведения антитеррористической операции оставалась относительно спокойной, в светлое время суток российско-оккупационные войска почти не открывали огонь.

На приморском направлении ночью и утром боевики неприцельно обстреляли позиции украинских военных около Старогнатовки и Водяного из стрелкового оружия и гранатомета.

На донецком направлении приблизительно в 6:00 незаконные вооруженные формирования открыли огонь из разных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам в районе Авдеевки. Почти в то же время они обстреляли Опытное из пулеметов крупных калибров.

На луганском направлении российско-оккупационные войска открыли огонь по позициям неподалеку от станции Донец из миномета калибра 82 мм.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины не открывали ответный огонь, придерживаясь мирных договоренностей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 27 раз нарушили перемирие, в результате чего двое украинских защитников получили ранения.

Теги материала: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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