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В аннексированном Крыму российские силовики похитили крымского татарина
13.09.2017 18:46

В аннексированном Крыму российские силовики похитили крымского татарина

Люди в масках без опознавательных знаков увезли в неизвестном направлении крымского татарина Рената Параламова после того, как утром в среду, 13 сентября, в его доме в поселке Нижнегорский прошел обыск. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Маммета Мамбетова.

В настоящее время мужчина не выходит на связь, родственникам и адвокатам не удается установить его местонахождение.

"Мы были и в управлении ФСБ по республике Крым, и в Центре по борьбе с экстремизмом, обзванивали городские и районные отделы полиции, но нигде его нет, - рассказал Мамбетов.

Адвокат отметил, что активисты и адвокаты не прекращают поиски и готовят обращения в несколько силовых органов, но ситуация уже вызвала волнения среди граждан.

"Человека увезли и никто не знает, где он находится. Люди переживают, волнуются, собираются у его дома, хотят пригласить начальника отдела полиции по району. В последнее время у нас с похищениями было спокойно, но вот теперь людей из дома увозят", - указал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 13 сентября, в Крыму в поселке Нижнегорский обыскали дом крымского татарина Рената Параламова.

Теги материала: Крым, крымские татары, похищение, силовики, Россия
Новости СМИ2
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