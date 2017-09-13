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В Киеве мужчина пытался покончить с собой возле одного из вузов
13.09.2017 18:10

В Киеве мужчина пытался покончить с собой возле одного из вузов

Мужчина пытался покончить с собой, перерезав вены, возле одного из корпусов Киевского политехнического института. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции города Киева.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, которые вызвали скорую. После этого пострадавшего доставили в больницу.

"Факт попытки самоубийства действительно имел место. Молодой человек нанес себе небольшие повреждения. Патрульные прибыли на место, вызвали скорую и, таким образом, фактически, спасли его", - сказали в пресс-службе.

По другим данным, мужчина пытался перерезать себе горло. Очевидцы происшествия сообщили, что неудавшийся самоубийца оставил записку, в которой просил прощения у родных и друзей и писал, что потерял работу из-за игр.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Ровенской области нашли повешенным 31-летнего старшего сержанта полиции.

Теги материала: Киев, самоубийство, КПИ, полиция
Новости СМИ2
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