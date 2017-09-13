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В Афганистане прогремел взрыв около стадиона, есть жертвы
13.09.2017 16:21

В Афганистане прогремел взрыв около стадиона, есть жертвы

Террорист-смертник взорвал себя на контрольно-пропускном пункте, который ведет на Кабульский международный стадион по крикету в Афганистане. Об этом сообщает Тolonews.

Инцидент произошел в среду, 13 августа. Отмечается, что сначала официальные лица заявили о том, что взрыв произошел возле ворот стадиона. В свою очередь, источники в силах безопасности опровергли эту информацию спустя некоторое время, сообщив, что взрыв прогремел на ведущем на стадион контрольно-пропускном пункте.

В результате происшествия погибли как минимум два сотрудника сил безопасности.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на территории Афганистана был убит сотрудник Международного комитета Красного креста. Мужчина, который был застрелен в понедельник, 11 сентября, работал физиотерапевтом Международного комитета Красного креста в одном из медицинских центров.

Теги материала: Афганистан, Кабул, взрыв, террорист, смертник, погибшие
Новости СМИ2
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