В Афганистане прогремел взрыв около стадиона, есть жертвы

Террорист-смертник взорвал себя на контрольно-пропускном пункте, который ведет на Кабульский международный стадион по крикету в Афганистане. Об этом сообщает Тolonews.
Инцидент произошел в среду, 13 августа. Отмечается, что сначала официальные лица заявили о том, что взрыв произошел возле ворот стадиона. В свою очередь, источники в силах безопасности опровергли эту информацию спустя некоторое время, сообщив, что взрыв прогремел на ведущем на стадион контрольно-пропускном пункте.
В результате происшествия погибли как минимум два сотрудника сил безопасности.
Как сообщал MIGnews.com.uа, на территории Афганистана был убит сотрудник Международного комитета Красного креста. Мужчина, который был застрелен в понедельник, 11 сентября, работал физиотерапевтом Международного комитета Красного креста в одном из медицинских центров.