В Афганистане прогремел взрыв около стадиона, есть жертвы

MIGnews.com.ua

Террорист-смертник взорвал себя на контрольно-пропускном пункте, который ведет на Кабульский международный стадион по крикету в Афганистане. Об этом сообщает Тolonews .

Инцидент произошел в среду, 13 августа. Отмечается, что сначала официальные лица заявили о том, что взрыв произошел возле ворот стадиона. В свою очередь, источники в силах безопасности опровергли эту информацию спустя некоторое время, сообщив, что взрыв прогремел на ведущем на стадион контрольно-пропускном пункте.

В результате происшествия погибли как минимум два сотрудника сил безопасности.