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В Одесской области осквернили памятник воинам АТО
13.09.2017 16:18

В Одесской области осквернили памятник воинам АТО

В Одесской области неизвестные разрушили стенд памяти погибших в зоне проведения антитеррористической операции воинов и героев Небесной Сотни, сообщают Факты.

"Под покровом ночи в самом центре города Ананьев совершен дерзкий акт вандализма - сожжен недавно установленный общественными активистами стенд мемориала памяти", - сообщил местный активист Владимир Седов.

По данным правоохранительных органов, подожгли стенд около 02:30.

Стоит отметить, что этот неприятный инцидент произошел накануне дня города - его будут отмечать уже в эту субботу. Общественные активисты не считают произошедшее случайностью.

"По их мнению, это - очередная акция местных сепаратистов, которые делают все для дестабилизации ситуации в городе и районе, а также - демонстрация их безнаказанности", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Херсоне вандалы испортили арт-объект на Аллее Героев Украины.

Теги материала: Одесса, памятник, вандалы
Новости СМИ2
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