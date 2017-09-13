В Одесской области осквернили памятник воинам АТО

MIGnews.com.ua

В Одесской области неизвестные разрушили стенд памяти погибших в зоне проведения антитеррористической операции воинов и героев Небесной Сотни, сообщают Факты .

"Под покровом ночи в самом центре города Ананьев совершен дерзкий акт вандализма - сожжен недавно установленный общественными активистами стенд мемориала памяти", - сообщил местный активист Владимир Седов.

По данным правоохранительных органов, подожгли стенд около 02:30.

Стоит отметить, что этот неприятный инцидент произошел накануне дня города - его будут отмечать уже в эту субботу. Общественные активисты не считают произошедшее случайностью.

"По их мнению, это - очередная акция местных сепаратистов, которые делают все для дестабилизации ситуации в городе и районе, а также - демонстрация их безнаказанности", - говорится в сообщении.