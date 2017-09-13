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В Луцке неисправный лифт раздавил девушку
13.09.2017 14:08

В Луцке неисправный лифт раздавил девушку

Во вторник, 12 сентября, в Луцке в доме на проспекте Молодежи умерла женщина, которую зажало в лифте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

По данным источника, 28-летняя девушка поднималась лифтом, когда ее внезапно зажало между кабиной и шахтой из-за технической неисправности.

Стоит отметить, что на момент прибытия спасателей она уже была мертва.

"Для того чтобы освободить женщину применяли специальные гидравлические инструементы. Это было непросто, потому что не позволяли бетонные конструкции дома и лифта", - отмечают в полиции.

Кроме этого, у погибшей осталась семилетняя дочь.

По факту открыто уголовное производство из-за служебной халатности коммунальщиков по ч.2 ст.367 УК. Статья предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

На данный момент ведется досудебное расследование.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Луцке во время забега на 21 км умер участник полумарафона.

Теги материала: лифт, Луцк, погиб, женщина
Новости СМИ2
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