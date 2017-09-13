Сумская пенсионерка принесла в полицию сумку боеприпасов

MIGnews.com.ua

Пожилая женщина из Сум принесла правоохранителям сумку, в которой находилось 350 боеприпасов. Об этом сообщили в пресс=службе Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

По данным правоохранителей, женщина нашла оружие у своего 48-летнего племянника, которых проходил военную службу в зоне проведения антитеррористической операции.

Стоит отметить, что во время осмотра полицейские изъяли из сумки 248 автоматных патронов калибра 5,45 мм, 84 патрона калибра 7,62 мм и 14 патронов калибра 14,5 мм, два снаряда, запал к гранате и гранату для ствольного гранатомета ВОГ-25 .

"Человек, добровольно сдавший органам оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности", - подчеркнули в полиции.