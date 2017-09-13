В Харьковской области во дворе частного дома произошел взрыв

MIGnews.com.ua

Во вторник, 12 сентября, в Харьковской области в поселке Золочев во дворе частного дома произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что сообщение о взрыве в дежурную часть поступило в 21:00.

По данным источника, о взрыве сообщила женщина, которая рассказала, что во дворе ее домовладения прогремел взрыв, предположительно гранаты.

По словам хозяйки домовладения, она не принадлежит ни к каким политическим партиям или общественным организациям и предполагает, что мотивом данного преступления могли быть семейно-бытовые ссоры.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.