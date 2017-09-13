В Харьковской области во дворе частного дома произошел взрыв

Во вторник, 12 сентября, в Харьковской области в поселке Золочев во дворе частного дома произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на своей странице в Facebook.
Стоит отметить, что сообщение о взрыве в дежурную часть поступило в 21:00.
По данным источника, о взрыве сообщила женщина, которая рассказала, что во дворе ее домовладения прогремел взрыв, предположительно гранаты.
По словам хозяйки домовладения, она не принадлежит ни к каким политическим партиям или общественным организациям и предполагает, что мотивом данного преступления могли быть семейно-бытовые ссоры.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в центре Киева прогремел взрыв. Очень сильно пострадал автомобиль. В момент взрыва в автомобиле находилась женщина. Очевидцы взрыва успели вытащить ее из машины, она находилась на пассажирском сиденьи.