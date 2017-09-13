Российские силовики обыскали дом и задержали крымского татарина

MIGnews.com.ua

В среду, 13 сентября, в Крыму в поселке Нижнегорский обыскали дом крымского татарина Рената Параламова, сообщает Корреспондент .

По словам адвоката Эмиля Курбединова, Параламова российские силовики увезли с собой, вероятно, в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе.

Стоит отметить, что задержанный Параламов является мусульманином и отцом четверых несовершеннолетних детей. Он зарабатывает торговлей на рынке и никогда не имел судимостей.

Кроме этого российские силовые структуры пока ситуацию не комментируют.