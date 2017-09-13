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Российские силовики обыскали дом и задержали крымского татарина
13.09.2017 11:41

Российские силовики обыскали дом и задержали крымского татарина

В среду, 13 сентября, в Крыму в поселке Нижнегорский обыскали дом крымского татарина Рената Параламова, сообщает Корреспондент.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, Параламова российские силовики увезли с собой, вероятно, в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе.

Стоит отметить, что задержанный Параламов является мусульманином и отцом четверых несовершеннолетних детей. Он зарабатывает торговлей на рынке и никогда не имел судимостей.

Кроме этого российские силовые структуры пока ситуацию не комментируют.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз был приговорен подконтрольным Кремлю “Верховным судом Крыма” к восьми годам колонии.

Теги материала: Крым, силовики, обыск, крымские татары
Новости СМИ2
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