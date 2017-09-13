Российские силовики обыскали дом и задержали крымского татарина

В среду, 13 сентября, в Крыму в поселке Нижнегорский обыскали дом крымского татарина Рената Параламова, сообщает Корреспондент.
По словам адвоката Эмиля Курбединова, Параламова российские силовики увезли с собой, вероятно, в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе.
Стоит отметить, что задержанный Параламов является мусульманином и отцом четверых несовершеннолетних детей. Он зарабатывает торговлей на рынке и никогда не имел судимостей.
Кроме этого российские силовые структуры пока ситуацию не комментируют.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз был приговорен подконтрольным Кремлю “Верховным судом Крыма” к восьми годам колонии.