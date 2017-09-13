ОБСЕ зафиксировала 40 танков возле оккупированного Донецка

MIGnews.com.ua

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили возле поселка Мануйловка в 65 км к востоку от Донецка 40 танков. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным наблюдателей, танки зафиксировал беспилотник. Также были обнаружены около 60 грузовиков военного типа и восемь военных бронированных машин в Кальмиусском.

"Команда СММ видела неподвижную боевую машину пехоты (БМП-2) вблизи поселка Сентяновка, бронетранспортер (БТР-70), двигавшийся в южном направлении вблизи села Мичурино, неподвижную БРДМ-2 вблизи села Солнцево и неподвижный БТР-70 вблизи села Староласпа", - говорится в сообщении.