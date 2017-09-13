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ОБСЕ зафиксировала 40 танков возле оккупированного Донецка
13.09.2017 11:25

ОБСЕ зафиксировала 40 танков возле оккупированного Донецка

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили возле поселка Мануйловка в 65 км к востоку от Донецка 40 танков. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным наблюдателей, танки зафиксировал беспилотник. Также были обнаружены около 60 грузовиков военного типа и восемь военных бронированных машин в Кальмиусском.

"Команда СММ видела неподвижную боевую машину пехоты (БМП-2) вблизи поселка Сентяновка, бронетранспортер (БТР-70), двигавшийся в южном направлении вблизи села Мичурино, неподвижную БРДМ-2 вблизи села Солнцево и неподвижный БТР-70 вблизи села Староласпа",  - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 27 раз нарушили перемирие, в результате чего двое украинских защитников получили ранения. 

Теги материала: ОБСЕ, Донбасс, наблюдатели, военная техника
Новости СМИ2
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