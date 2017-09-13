Ураган "Ирма": двое украинцев эвакуированы, 56 погибших

В среду, 13 сентября, количество жертв во всех районах, затронутых ураганом "Ирма", достигло не менее 56 человек, сообщает РБК-Украина.
Не менее 18 человек погибли на территории США: 13 смертей приходится на Флориду, четыре случая зафиксированы в Южной Каролине, два - в Джорджии. В странах Карибского бассейна, в общем, погибли 37 человек.
Кроме этого с острова Сен-Мартен эвакуировали двоих украинцев.
"Эвакуированы двое граждан Украины с острова Сен-Мартен на остров Мартиника. Угрозы их жизни нет", - проинформировали в кризисном центре МИДа Франции.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 6 сентября, из-за приближения урагана "Ирма" более пяти тысяч военнослужащих США, гражданских служащих и членов их семей будут эвакуированы с базы военно-морской авиации "Ки-Уэст".