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Ураган "Ирма": двое украинцев эвакуированы, 56 погибших
13.09.2017 10:56

Ураган "Ирма": двое украинцев эвакуированы, 56 погибших

В среду, 13 сентября, количество жертв во всех районах, затронутых ураганом "Ирма", достигло не менее 56 человек, сообщает РБК-Украина.

Не менее 18 человек погибли на территории США: 13 смертей приходится на Флориду, четыре случая зафиксированы в Южной Каролине, два - в Джорджии. В странах Карибского бассейна, в общем, погибли 37 человек.

Кроме этого с острова Сен-Мартен эвакуировали двоих украинцев.

"Эвакуированы двое граждан Украины с острова Сен-Мартен на остров Мартиника. Угрозы их жизни нет", - проинформировали в кризисном центре МИДа Франции.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 6 сентября, из-за приближения урагана "Ирма" более пяти тысяч военнослужащих США, гражданских служащих и членов их семей будут эвакуированы с базы военно-морской авиации "Ки-Уэст".

 

Теги материала: ураган, эвакуация, погибшие
Новости СМИ2
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