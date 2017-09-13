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В Швейцарии разбился военный самолет: есть погибший
13.09.2017 09:47

В Швейцарии разбился военный самолет: есть погибший

В среду, 13 сентября, в Швейцарии разбился самолет PC-7 ВВС страны. На борту находился только пилот воздушного судна, он погиб, сообщает Корреспондент.

По данным источника, самолет вылетел из города Пайерн в 08:00 по местному времени (и должен был приземлиться в Локарно около 09:30 , но в назначенное время не прибыл.

Спустя несколько часов обломки самолета были найдены в Альпах близ города Гриндельвальд.

Стоит отметить, что в результате крушения пилот военного самолета PC-7 погиб.

Причины аварии не уточняются.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в американском штате Аризона разбился военный истребитель F-16, который принадлежал эскадрилье нацгвардии США. По данным источника, крушение произошло примерно в 32,2 километра на северо-запад от Сэффорда около трех часов дня по местному времени.

Теги материала: самолет, восстановленный военный самолет, Швейцария, крушение
Новости СМИ2
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