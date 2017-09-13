В Швейцарии разбился военный самолет: есть погибший

MIGnews.com.ua

В среду, 13 сентября, в Швейцарии разбился самолет PC-7 ВВС страны. На борту находился только пилот воздушного судна, он погиб, сообщает Корреспондент .

По данным источника, самолет вылетел из города Пайерн в 08:00 по местному времени (и должен был приземлиться в Локарно около 09:30 , но в назначенное время не прибыл.

Спустя несколько часов обломки самолета были найдены в Альпах близ города Гриндельвальд.

Стоит отметить, что в результате крушения пилот военного самолета PC-7 погиб.

Причины аварии не уточняются.