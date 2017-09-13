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Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 27 раз нарушили перемирие
13.09.2017 08:51

Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 27 раз нарушили перемирие

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 27 раз нарушили перемирие, в результате чего двое украинских защитников получили ранения. Об этом сообщат пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении оккупанты из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов четыре раза били по позициям ВСУ вблизи Авдеевки. Также  оккупанты трижды открывали огонь из 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия по украинским укреплениях у Песков. Кроме этого, около 20 часов в районе Каменки враг выпустил 12 мин калибра 82 миллиметра.

На приморском направлении сепаратисты применяли миномет и гранатомет вблизи Широкино и дважды обстреливали наши укрепления на подступах к Водяного.

На луганском направлении единственной горячей точкой был поселок Крымское. Здесь враг трижды открывал огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Стоит отметить, что учитывая прямую угрозу жизни украинских военных во время обстрелов, силы АТО несколько раз открывали ответный огонь.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований 25 раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции в течение прошедших суток.

Теги материала: АТО, обстрелы, сводка
Новости СМИ2
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