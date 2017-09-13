Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 27 раз нарушили перемирие

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 27 раз нарушили перемирие, в результате чего двое украинских защитников получили ранения. Об этом сообщат пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении оккупанты из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов четыре раза били по позициям ВСУ вблизи Авдеевки. Также оккупанты трижды открывали огонь из 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия по украинским укреплениях у Песков. Кроме этого, около 20 часов в районе Каменки враг выпустил 12 мин калибра 82 миллиметра.

На приморском направлении сепаратисты применяли миномет и гранатомет вблизи Широкино и дважды обстреливали наши укрепления на подступах к Водяного.

На луганском направлении единственной горячей точкой был поселок Крымское. Здесь враг трижды открывал огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Стоит отметить, что учитывая прямую угрозу жизни украинских военных во время обстрелов, силы АТО несколько раз открывали ответный огонь.