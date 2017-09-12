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В Италии семья трагически погибла, упав в кратер вулкана
12.09.2017 21:58

В Италии семья трагически погибла, упав в кратер вулкана  Фоторепортаж

На территории итальянского Неаполя в кратер местного вулкана Сольфатара провалились три человека, среди которых был ребенок, сообщает ВВС.

Предварительно местным спасательным удалось установить, что происшествие случилось  после того, как ребенок, мальчик, зашел на территорию запретной для прогулок зоны. Родители, попытавшись оттянуть его в более безопасную зону, не удержались, когда обвалилась база кратера, вся семья упала вниз. Все трое из-за отравления газами скончались на месте происшествия.

Второй, семилетний сын, не приближался к  жерлу вулкана, поэтому травм не получил, однако из-за того, что ребенок стал свидетелем трагедии, ему понадобилась помощь психотерапевтов.

Известно, что компания прибыла к вулкану из Турина, находящегося на севере Италии. Обоим родителям было около 40 лет. Вулкан, в который упало семейство, пользуется большой популярностью у туристов, ведь считается бездействующим с 1198 года. Когда произошло последнее извержение.

Как сообщал MIGnews.com.ua, вулкан Шивелуч, который размещен на Камчатке, выбросил пепел, высота столба которого достигла 5,5 тысячи метров над уровнем моря. В текущее время МЧС присвоило данному вулкану "оранжевый" код авиационной опасности, подчеркнув, что населенным пунктам около Шивелуча ничего не грозит. 

Теги материала: вулкан, происшествие, смерть, Дети, извержение
Новости СМИ2
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