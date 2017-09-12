В Италии семья трагически погибла, упав в кратер вулкана

MIGnews.com.ua

На территории итальянского Неаполя в кратер местного вулкана Сольфатара провалились три человека, среди которых был ребенок, сообщает ВВС .

Предварительно местным спасательным удалось установить, что происшествие случилось после того, как ребенок, мальчик, зашел на территорию запретной для прогулок зоны. Родители, попытавшись оттянуть его в более безопасную зону, не удержались, когда обвалилась база кратера, вся семья упала вниз. Все трое из-за отравления газами скончались на месте происшествия.

Второй, семилетний сын, не приближался к жерлу вулкана, поэтому травм не получил, однако из-за того, что ребенок стал свидетелем трагедии, ему понадобилась помощь психотерапевтов.

Известно, что компания прибыла к вулкану из Турина, находящегося на севере Италии. Обоим родителям было около 40 лет. Вулкан, в который упало семейство, пользуется большой популярностью у туристов, ведь считается бездействующим с 1198 года. Когда произошло последнее извержение.