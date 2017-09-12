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У жителей Сум из газопровода вместо газа пошла вода
12.09.2017 21:43

У жителей Сум из газопровода вместо газа пошла вода  Фоторепортаж

Во вторник, 12 сентября, жители 48 квартир в городе Сумы остались без газа из-за того, что в газопроводе вместо газа появилась вода, сообщает УНН, ссылаясь на информацию предоставленную ПАО "Сумыгаз".

Сообщатся, что инцидент произошел из-за того, что житель одного из домов принял решение самостоятельно, без помощи мастера, сменить старую газовую колонку на новую и, переоценив свои знания, перепутал шланги и подключил газовую систему многоэтажки к водопроводной.

"После этого к газовой сети попала вода. В результате залиты газовые приборы потребителей и выведены из строя приборы учета газа. На сегодня аварийно-восстановительные работы продолжаются. Во всех 48 абонентов счетчики газа сняты для проверки работоспособности", - уточнил главный инженер ПАО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко.

Он отметил, что работа домовой сети будет восстановлена только после того, как удастся слить все остатки воды из газовой системы многоквартирного дома.  При этом мужчина, который стал виновником аварии, получит штраф и будет вынужден компенсировать нанесенный ущерб соседям и газораспределительной компании.

Как сообщал MIGnews.com.ua, жителя Винницкой области подозревают в совершении двойного убийства. В полиции сообщили, что получили сообщение о смерти 77-летней женщины, которая по предварительной версии отравилась угарным газом.

Теги материала: газ, вода, поломка, Сумы, ремонт
Новости СМИ2
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