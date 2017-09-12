Штаб АТО: Двое украинских военных получили ранения в результате обстрелов боевиками

Представители незаконных вооруженных формирований значительно уменьшили свою активность. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза открыли огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины, один из обстрелов характеризуется как неприцельный.
"В то же время даже незначительная активность врага привела к ранениям наших бойцов", - говорится в сообщении.
Приблизительно в 7:00 в двое украинских военных были ранены в результате обстрела опорного пункта сил АТО возле Крымского.
На донецком направлении боевики два раза открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в Авдеевской промзоне.
На приморском направлении незаконные вооруженные формирования неприцельно обстреляли опорные пункты украинских военных в окрестностях Талаковки из стрелкового оружия.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 36 раз открывали огонь в направлении украинских войск, и их основная активность фиксировалась на Приморском направлении.