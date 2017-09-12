Велосипедист попал под колеса грузовика на Волыни

MIGnews.com.ua

Во вторник, 12 сентября, в населенном пункте Ковель Волынской области грузовой автомобиль марки "ГАЗ" сбил 59-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Сообщается, что мужчина на велосипеде неожиданно выехал на полосу встречного движения на трассе. Пострадавшим велосипедистом оказался житель в Ковельском районе. Он был доставлен в травматологию местной районной больницы с травмами. При этом в грузовом автомобиле ехал местный житель, возрастом 33 года.

"Сведения по факту нарушения правил дорожного движения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", - уточнили в полиции.