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Велосипедист попал под колеса грузовика на Волыни
12.09.2017 18:28

Велосипедист попал под колеса грузовика на Волыни  Фоторепортаж

Во вторник, 12 сентября, в населенном пункте Ковель Волынской области грузовой автомобиль марки "ГАЗ" сбил 59-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Сообщается, что мужчина на велосипеде неожиданно выехал на полосу встречного движения на трассе. Пострадавшим велосипедистом оказался житель  в Ковельском районе. Он был доставлен в травматологию местной районной больницы с травмами. При этом в грузовом автомобиле ехал местный житель, возрастом 33 года.

"Сведения по факту нарушения правил дорожного движения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", - уточнили в полиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 11 сентября, в Днепровском районе Киева произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла девушка. По словам свидетелей, перед ДТП девушка употребляла алкоголь в парке, а потом решила перейти трехполосную дорогу. 

Теги материала: полиция, ДТП, грузовик, велосипедист, велосипед
Новости СМИ2
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