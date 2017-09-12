Ураган "Ирма" разрушил четверть зданий на юге Флориды

MIGnews.com.ua

Ураган "Ирма" уничтожил 25% зданий, которые находились на архипелаге Флорида-Кис в южной части штата Флорида в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Федеральную службу по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, отмечается, что еще 65% домов стихия нанесла серьезный ущерб.

"В принципе, каждый дом во Флориде-Кис каким-то образом пострадал", - сказал представитель Федеральной службы по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, ураган "Ирма" унес жизни десяти человек на Кубе .