Ураган "Ирма" разрушил четверть зданий на юге Флориды

Ураган "Ирма" уничтожил 25% зданий, которые находились на архипелаге Флорида-Кис в южной части штата Флорида в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Федеральную службу по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, отмечается, что еще 65% домов стихия нанесла серьезный ущерб.
"В принципе, каждый дом во Флориде-Кис каким-то образом пострадал", - сказал представитель Федеральной службы по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, ураган "Ирма" унес жизни десяти человек на Кубе.
Напомним, что ураган "Ирма" нанес ущерб двум тысячам объектам недвижимости и обвалил акции страховых компаний в Соединенных Штатах Америки. В столице республики Гаване как минимум два квартала оказались под водой, из центральных районов эвакуировали приблизительно десять тысяч человек.