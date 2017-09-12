Минобороны: на Донбассе боевики застрелили мирного жителя

MIGnews.com.ua

На территории Донбасса представители незаконных вооруженных формирований из стрелкового оружия убили местного жителя. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

"Группой военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) Первого АК было ограблено и вывезено мебель из оставленных частных домов в н.п. Яковлевка. В противном случае, военнослужащими этого полка из стрелкового оружия было убито гражданское лицо", - сказано в сообщении.

В разведке подчеркнули, что командование мотострелкового полка делает все возможное для давления на недовольных местных жителей, чтобы не допустить распространения информации об убийствах и мародерствах.