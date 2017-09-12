Минобороны: на Донбассе боевики застрелили мирного жителя

На территории Донбасса представители незаконных вооруженных формирований из стрелкового оружия убили местного жителя. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.
"Группой военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) Первого АК было ограблено и вывезено мебель из оставленных частных домов в н.п. Яковлевка. В противном случае, военнослужащими этого полка из стрелкового оружия было убито гражданское лицо", - сказано в сообщении.
В разведке подчеркнули, что командование мотострелкового полка делает все возможное для давления на недовольных местных жителей, чтобы не допустить распространения информации об убийствах и мародерствах.
Как сообщал MIGnews.com.ua, представители "министерства образования и науки "ДНР" утвердили в школах, которые находятся в оккупированном боевиками городе Горловка Донецкой области, новый предмет "Христианская этика". Отмечается, что новый предмет будут преподавать в 2017-2018 годах в 39 учебных заведениях Горловки.