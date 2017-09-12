В Бельгии молодой парень убил мэра, чтобы отомстить за отца

MIGnews.com.ua

Тело мэра бельгийского города Мускрон Альфреда Гаденна обнаружили на территории кладбища в понедельник, 11 сентября. Об этом сообщает Sky News .

Убитый Гаденн в возрасте 71 года также являлся смотрителем кладбища, расположенного около его дома.

Представители прокуратуры сообщили, что подозреваемого в убийстве, который сам сдался полиции на месте происшествия, уже задержали.

Также стало известно, что в убийстве подозревают 18-летнего парня. Он рассказал сотрудникам полиции, что таким образом отомстил мэру за смерть своего отца, покончившего с собой в 2015 году после потери работы в местной администрации.