В Бельгии молодой парень убил мэра, чтобы отомстить за отца

Тело мэра бельгийского города Мускрон Альфреда Гаденна обнаружили на территории кладбища в понедельник, 11 сентября. Об этом сообщает Sky News.
Убитый Гаденн в возрасте 71 года также являлся смотрителем кладбища, расположенного около его дома.
Представители прокуратуры сообщили, что подозреваемого в убийстве, который сам сдался полиции на месте происшествия, уже задержали.
Также стало известно, что в убийстве подозревают 18-летнего парня. Он рассказал сотрудникам полиции, что таким образом отомстил мэру за смерть своего отца, покончившего с собой в 2015 году после потери работы в местной администрации.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на территории Афганистана был убит сотрудник Международного комитета Красного Креста.