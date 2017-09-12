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В Киеве мужчина в медицинской маске ограбил ломбард
12.09.2017 17:21

В Киеве мужчина в медицинской маске ограбил ломбард

Во вторник, 12 сентября, в Соломенском районе столицы Украины неизвестный мужчина, вооруженный ножом, пробрался в здание одного из кредитных учреждений, украл деньги и золото. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции города Киев.

Сообщается, что вооруженный мужчина закрыл свое лицо медицинской маской, угрожал сотруднице ломбарда, которая пребывала на рабочем месте, и принудил ее отдать средства и украшения из золота.

В текущий момент неизвестно, на какую сумму мужчина украл украшений, однако полиция уже занимается поиском грабителя. На месте происшествия ведутся следственные действия. По словам правоохранителей, преступнику может грозить лишение свободы сроком до 12 лет.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества", - уточнили в полиции.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудник патрульной полиции Харькова напал на местного жителя, сорвав с него золотую цепочку. По данному факту следственное управление прокуратуры Харьковской области проводит досудебное расследование по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины.

Теги материала: Ограбление, Киев, столица, маска, вор, полиция
Новости СМИ2
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