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В Днепре неизвестный открыл стрельбу посреди улицы, есть пострадавшие
12.09.2017 16:59

В Днепре неизвестный открыл стрельбу посреди улицы, есть пострадавшие  Фоторепортаж

Мужчина открыл стрельбу около супермаркета, который находится на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Очевидцы и пострадавшие рассказали, что нападавший шел по улице, после чего достал пистолет, начав стрелять в разные стороны, затем он убежал.

В результате происшествия один человек был ранен в живот, второй - в лицо, третий отделался ушибами.

Сотрудники Шевченковского отделения полиции задержали мужчину, который оказался ранее судимым местным жителем в возрасте 37 лет. Подозреваемый не может объяснить причину своих действий.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в американском городе Плейно, штат Техас, на вечеринке произошла стрельба, в результате которой погибло восемь человек.

Теги материала: Днепр, стрельба, полиция, пострадавшие, фото
Новости СМИ2
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