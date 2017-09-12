В Днепре неизвестный открыл стрельбу посреди улицы, есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

Мужчина открыл стрельбу около супермаркета, который находится на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Очевидцы и пострадавшие рассказали, что нападавший шел по улице, после чего достал пистолет, начав стрелять в разные стороны, затем он убежал.

В результате происшествия один человек был ранен в живот, второй - в лицо, третий отделался ушибами.

Сотрудники Шевченковского отделения полиции задержали мужчину, который оказался ранее судимым местным жителем в возрасте 37 лет. Подозреваемый не может объяснить причину своих действий.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.