В Иране пассажирский автобус упал в ущелье, более 10 человек погибли

MIGnews.com.ua

В Иране автобус с пассажирами потерял управление и упал в ущелье, погибли 11 человек. Об этом сообщает Tehran Times .

Автобус с пассажирами сорвался в ущелье в Иране, в результате чего погибли 11 человек. Еще 28 человек были ранены. Об этом сообщает Tehran Times.

Инцидент произошел в долине в Джаджруде, расположенной в северо-восточной части Тегерана. Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 12 сентября, в 2:30 по местному времени. Согласно предварительной информации, водитель транспортного средства потерял контроль, из-за чего автобус упал на 50-метровую глубину ущелья долины.

Помимо этого сотрудники дорожной полиции рассказали, что результаты первоначального расследования показывают, что основной причиной аварии стала механическая неисправность.