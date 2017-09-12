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В Иране пассажирский автобус упал в ущелье, более 10 человек погибли
12.09.2017 14:05

В Иране пассажирский автобус упал в ущелье, более 10 человек погибли

В Иране автобус с пассажирами потерял управление и упал в ущелье, погибли 11 человек. Об этом сообщает Tehran Times.

Автобус с пассажирами сорвался в ущелье в Иране, в результате чего погибли 11 человек. Еще 28 человек были ранены. Об этом сообщает Tehran Times.

Инцидент произошел в долине в Джаджруде, расположенной в северо-восточной части Тегерана. Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 12 сентября, в 2:30 по местному времени. Согласно предварительной информации, водитель транспортного средства потерял контроль, из-за чего автобус упал на 50-метровую глубину ущелья долины.

Помимо этого сотрудники дорожной полиции рассказали, что результаты первоначального расследования показывают, что основной причиной аварии стала механическая неисправность.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, девять человек пострадали в результате произошедшего в Николаевской области дорожно-транспортного происшествия.

Теги материала: Иран, Тегеран, автобус, ДТП, пассажиры, смерть
Новости СМИ2
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