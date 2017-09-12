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Апелляционный суд Киева не изменил меру пресечения сыну Шуфрича
12.09.2017 13:46

Апелляционный суд Киева не изменил меру пресечения сыну Шуфрича

Апелляционный суд Киева принял решение не изменять меру пресечения сыну народного депутата Нестора Шуфрича. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Апелляционный суд оставил без изменений постановление Шевченковского райсуда Киева о личном поручительстве", - говорится в сообщении.

Рассмотрение жалобы прокуратуры города Киева на меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему началось во вторник, 12 сентября.

Известно, что столичная прокуратура подала апелляцию на решение Шевченковского районного суда о взятии сын народного депутата на поруки.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ходатайство следователя Национальной полиции о временном запрете Нестору Шуфричу-младшему управлять транспортным средством сроком на два месяца было удовлетворено Шевченковским районным судом Киева.

Теги материала: Киев, суд, апелляция, Шуфрич, сын, прокуратура, мера пресечения
Новости СМИ2
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