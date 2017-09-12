Апелляционный суд Киева не изменил меру пресечения сыну Шуфрича

Апелляционный суд Киева принял решение не изменять меру пресечения сыну народного депутата Нестора Шуфрича. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Апелляционный суд оставил без изменений постановление Шевченковского райсуда Киева о личном поручительстве", - говорится в сообщении.
Рассмотрение жалобы прокуратуры города Киева на меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему началось во вторник, 12 сентября.
Известно, что столичная прокуратура подала апелляцию на решение Шевченковского районного суда о взятии сын народного депутата на поруки.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ходатайство следователя Национальной полиции о временном запрете Нестору Шуфричу-младшему управлять транспортным средством сроком на два месяца было удовлетворено Шевченковским районным судом Киева.