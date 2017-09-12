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В Нововолынске убили 18-летнего гражданина США
12.09.2017 14:36

В Нововолынске убили 18-летнего гражданина США

Во вторник, 12 сентября, в Нововолынске убили 18-летнего гражданина США. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

По данным источника, убийство произошло в на улице Луцкой в одной из девятиэтажек Нововолынска. Тело молодого человека обнаружили с колото-резаной раной в области сердца.

Стоит отметить, что найденное тело направили на судебно-медицинское исследование причин смерти. С места происшествия изъяли следы пальцев рук и нож со следами крови.

Правоохранители изъяли отпечатки пальцев и нож со следами крови с места преступления.

Кроме этого, сотрудники полиции уже задержали подозреваемого - 35-летнего жителя Новооволынска.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, жителя Винницкой области подозревают в совершении двойного убийства. Также из дома одной из жертв пропала тысяча гривен. Провели задержание на месте совершения преступления.

Теги материала: нож, американцы, убийство, иностранец, Волынь
Новости СМИ2
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