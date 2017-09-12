В Нововолынске убили 18-летнего гражданина США

MIGnews.com.ua

Во вторник, 12 сентября, в Нововолынске убили 18-летнего гражданина США. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

По данным источника, убийство произошло в на улице Луцкой в одной из девятиэтажек Нововолынска. Тело молодого человека обнаружили с колото-резаной раной в области сердца.

Стоит отметить, что найденное тело направили на судебно-медицинское исследование причин смерти. С места происшествия изъяли следы пальцев рук и нож со следами крови.

Правоохранители изъяли отпечатки пальцев и нож со следами крови с места преступления.

Кроме этого, сотрудники полиции уже задержали подозреваемого - 35-летнего жителя Новооволынска.