Во вторник, 12 сентября, в Нововолынске убили 18-летнего гражданина США. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.
По данным источника, убийство произошло в на улице Луцкой в одной из девятиэтажек Нововолынска. Тело молодого человека обнаружили с колото-резаной раной в области сердца.
Стоит отметить, что найденное тело направили на судебно-медицинское исследование причин смерти. С места происшествия изъяли следы пальцев рук и нож со следами крови.
Правоохранители изъяли отпечатки пальцев и нож со следами крови с места преступления.
Кроме этого, сотрудники полиции уже задержали подозреваемого - 35-летнего жителя Новооволынска.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, жителя Винницкой области подозревают в совершении двойного убийства. Также из дома одной из жертв пропала тысяча гривен. Провели задержание на месте совершения преступления.