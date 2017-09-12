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ООН: С начала АТО на Донбассе погибли 10,2 тысячи человек
12.09.2017 11:58

ООН: С начала АТО на Донбассе погибли 10,2 тысячи человек

Представители Организации Объединенных Наций заявили, что с начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины пострадали 34 тысячи 766 человек, в том числе 10 тысяч 225 человек - погибли. Об этом сообщается в отчете Управления Верховного комиссара по правам человека ООН.

"Всего с 14 апреля 2014 до 15 августа 2017 УВКПЧ зафиксировало 34 тысяч 766 жертв, связанных с конфликтом, среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп. Это количество включает 10 тысяч 225 погибших и 24 тысячи 541 раненого", - говорится в отчете.

Помимо этого за весь период конфликта погибли как минимум две тысячи 505 гражданских лиц.

"(Погибли, - ред.) 1 тысяча 381 человек, 838 женщин, 90 юношей и 47 девушек, а также 149 взрослых, пол которых неизвестен. Кроме того, 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей, погибли в результате падения самолета МН17 17 в июле 2014-го. Общее количество гражданских лиц, которые были ранены в связи с конфликтом, оценивается на уровне семи-девяти тысяч человек", - добавили в ООН.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд материалы по результатам расследования Иловайской трагедии, которая произошла в зоне АТО на Донбассе в 2014 году.

Теги материала: АТО, ООН, смерть, ВСУ, мирные жители
Новости СМИ2
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