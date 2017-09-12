В Киеве автомобиль на скорости 170 км/час влетел в ограждение

MIGnews.com.ua

Во вторник, 12 сентября, в Киеве на улице Гагарина возле метро "Черниговская" произошло ДТП, сообщает Страна .

По данным источника, автомобиль Audi на еврономерах ехал на скорости 170 км/час и влетел в ограждение, перевернулся, после чего водитель вылетел через люк.

Стоит отметить, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его машине была обнаружена пустая бутылка из-под коньяка.

Потерпевший вылетел через люк, после чего его придавило об асфальт его же авто.

Мужчину доставили в больницу, но, по словам врачей, шансов выжить у потерпевшего крайне мало.