В Мосуле из-под обломков зданий извлекли тела 2650 мирных жителей

MIGnews.com.ua

Тела 2650 мирных жителей, которые погибли в ходе боев за освобождение иракского города Мосул от боевиков террористической организации "Исламское государство", извлекли из-под обломков разрушенных зданий. Об этом сообщает Anadolu .

Руководитель управления здравоохранения Мосула, доктор Лувейс Хебабе рассказал, что обнаруженные тела отправили на судебно-медицинскую экспертизу в разные медицинские учреждения региона. Наибольшее количество тел нашли в кварталах, расположенных в западной части Мосула.

Хебабе добавил, что извлекать тела из-под обломков начали сразу после того, как город освободили от террористов "Исламского государства", - 10 июля. Также сейчас все извлеченные тела проходят соответствующую регистрацию.

"Несмотря на то, что Мосул полностью очищен от террористов ИГИЛ, под обломками некоторых зданий города команды спасателей все еще продолжают обнаруживать тела погибших. Команды гражданской обороны продолжают работы в труднодоступных районах, извлекая из-под завалов тела погибших", - сказал он.