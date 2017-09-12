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Число погибших в результате землетрясения в Мексике увеличилось до 96 человек
12.09.2017 10:15

Число погибших в результате землетрясения в Мексике увеличилось до 96 человек

Количество жертв масштабного землетрясения, которое произошло 8 сентября в южной части Мексики, возросло до 96 человек. Об этом сообщает Daily Mail.

Практически все жертвы были подтверждены в южных штатах Оахака и Чьяпас, которые пострадали больше всего. В настоящее время жители занимаются ремонтом разрушенных домов и малых предприятий.

Всего в результате землетрясения, магнитуда которого составила 8,1 балла по шкале Рихтера, пострадали несколько штатов в южной части страны. Ликвидацией последствий и поиском людей, оказавшихся под завалами, занимаются приблизительно 1800 военнослужащих.

Также президент Мексики Энрике Пенья Ньето посетил южные регионы страны, в том числе пострадавший больше всего штат Оахака. Отмечается, что это землетрясение стало самым сильным в стране с 1985 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по состоянию на воскресенье, 10 сентября, количество погибших от мощного землетрясения возросло до 90 человек.

Теги материала: Мексика, землетрясение, смерть, президент
Новости СМИ2
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