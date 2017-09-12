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Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ
12.09.2017 08:52

Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 36 раз открывали огонь в направлении украинских войск, и их основная активность фиксировалась на Приморском направлении. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным источника, из минометов калибра 82 миллиметра оккупанты били по позициям ВСУ вблизи Гнутово и Талаковка. Кроме того, у Талаковка боевики несколько раз использовали стрелковое оружие и открывали огонь из гранатометов и вооружения БМП. В конце суток боевики из крупнокалиберных пулеметов трижды обстреляли опорные пункты в Водяном. Также под огнем противника оказались украинские укрепления в районе Лебединского, Павлополь и Старогнатовка.

На донецком направлении сепаратисты дважды обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских военных в Авдеевский промзоне. С гранатометов наемники били по украинским защитникам в окрестностях Каменки и Новгородского.

На луганском направлении боевики выпустили семь мин калибра 82 миллиметра по нашим позициям у Крымского.

Стоит отметить, что потерь среди украинских военных нет.

Как сообщал MIGnews.com.uа, За понедельник, 11 сентября, незаконные вооруженные формирования не прекращали обстрелы по позициям ВС Украины. С начала суток было зафиксировано 12 обстрелов.

 

Теги материала: АТО, обстрелы, сводка
Новости СМИ2
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