Пожар в киевском метро: причины, пострадавшие

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Вследствие задымления в столичном метрополитене никто не пострадал, сообщает УНН, ссылаясь на информацию, предоставленную медиками, прибывшими на место инцидента.

"Было направлено несколько машин "скорой". Пострадавших нет", - заявили медики, отметив, что на месте происшествия в текущее время продолжают работать сотрудники спасательной службы.

По информации спасателей, возгорание в вагоне киевского метрополитена, из-за которого возникли перебои в движении поездов на синей линии, возникло из-за короткого замыкания, передает Укринформ.

О причинах задымления рассказали спасатели, которые прибыли на место присшествия для ликвидации пожара.

"Было короткое замыкание, но без воспламенения", - сказал один из пожарных, добавив, что замыкание произошло на перегоне между станциями метро "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко".