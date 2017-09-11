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Пожар в киевском метро: причины, пострадавшие
11.09.2017 20:17

Пожар в киевском метро: причины, пострадавшие  Видеорепортаж

Вследствие задымления в столичном метрополитене никто не пострадал, сообщает УНН, ссылаясь на информацию, предоставленную медиками, прибывшими на место инцидента.

"Было направлено несколько машин "скорой". Пострадавших нет", - заявили медики, отметив, что на месте происшествия в текущее время продолжают работать сотрудники спасательной службы.

По информации спасателей, возгорание в вагоне киевского метрополитена, из-за которого возникли перебои в движении поездов на синей линии, возникло из-за короткого замыкания, передает Укринформ.

О причинах задымления рассказали спасатели, которые прибыли на место присшествия для ликвидации пожара.

"Было короткое замыкание, но без воспламенения", - сказал один из пожарных, добавив, что замыкание произошло на перегоне между станциями метро "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко".

 

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 11 сентября, произошло возгорание в вагоне метрополитена на "синей ветке"   между станциями "Контрактовая площадь" и "Льва Толстого". На место инцидента уже выехала бригада спасателей, пожарных. В текущий момент нет информации о масштабах возгорания.

Теги материала: авария, метро, возгорание, видео, Киев, столица
Новости СМИ2
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