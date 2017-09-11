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Штаб АТО: В районе Водяного зафиксирована наиболее неспокойная обстановка
11.09.2017 20:04

Штаб АТО: В районе Водяного зафиксирована наиболее неспокойная обстановка  Видеорепортаж

За понедельник, 11 сентября, незаконные вооруженные формирования не прекращали обстрелы по позициям ВС Украины. С начала суток было зафиксировано 12 обстрелов. О соответствующем факте сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в социальной сети Facebook.

Сообщатся, что наиболее неспокойным районом выдался район Водяного на приморском направлении. Так, с начала суток на этом направлении российско-оккупационные группировки шесть раз из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов ударили по позициям украинских военных.

"А около 10 утра на окраинах Чермалыка враг применял миномет калибра 82 миллиметра. Также сегодня под обстрелами оказались украинские опорные пункты возле Талаковки и Старогнатовки", - отметили в штабе АТО.

При этом на донецком направлении боевики два раза открывали огонь из стрелкового оружия по позициям ВС Украины близ Зайцево, а огнем из БМП накрыли подступы к Пескам.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, выпуск первого курса боевых медиков состоялся в Учебном центре тактической медицины №205, который был создан на базе Учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины №169 в  населенном пункте Десна Черниговской области. Курс боевой медицины длился 16 недель, за которые его завершили 33 военных из начинавших 60. 

Теги материала: АТО, обстрел, боевики, Донбасс, Донецк
Новости СМИ2
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