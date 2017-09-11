Штаб АТО: В районе Водяного зафиксирована наиболее неспокойная обстановка

MIGnews.com.ua

За понедельник, 11 сентября, незаконные вооруженные формирования не прекращали обстрелы по позициям ВС Украины. С начала суток было зафиксировано 12 обстрелов. О соответствующем факте сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в социальной сети Facebook.

Сообщатся, что наиболее неспокойным районом выдался район Водяного на приморском направлении. Так, с начала суток на этом направлении российско-оккупационные группировки шесть раз из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов ударили по позициям украинских военных.

"А около 10 утра на окраинах Чермалыка враг применял миномет калибра 82 миллиметра. Также сегодня под обстрелами оказались украинские опорные пункты возле Талаковки и Старогнатовки", - отметили в штабе АТО.

При этом на донецком направлении боевики два раза открывали огонь из стрелкового оружия по позициям ВС Украины близ Зайцево, а огнем из БМП накрыли подступы к Пескам.