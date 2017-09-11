В Киеве во время движения загорелся вагон метро. ФОТО

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В столице Украины в понедельник, 11 сентября, произошло возгорание в вагоне метрополитена на "синей ветке" между станциями "Контрактовая площадь" и "Льва Толстого". О происшествии сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям города Киев Светлана Водолага, передает УНН.

"Поступила информация о том, что между станциями метро "Контрактовая площадь" и "Льва Толтого" возгорание в вагоне", - сообщила Светлана.

Водолага отметила, что на место инцидента уже выехала бригада спасателей, пожарных. В текущий момент нет информации о масштабах возгорания.

"Согласно протоколу, все сотрудники метрополитена знают, что в таких случаях делать - пассажиров эвакуировать", - подчеркнула пресс-секретарь ГСЧС.