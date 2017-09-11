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Поезд московского метро въехал в стену
11.09.2017 19:13

Поезд московского метро въехал в стену

В Москве подвижной состав метро, в котором на тот момент не было пассажиров, врезался в стену на станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии российского метрополитена, передает РИА Новости, ссылаясь на информацию профкома Московского метрополитена.

Сообщается, что происшествие случилось в воскресенье, 10 сентября, на территории станционного тупика.

"Поезд не остановился, снес тупиковую призму, врезался в стену", - заявил источник.

Отмечается, что по факту инцидента метрополитен начал проведение служебной проверки. Вследствие аварии в московском метро было приостановлено движение поездов и перекрыты станции "Щелковская", "Измайловская" и "Партизанская".

По словам представителей экстренных служб, сбой в работе поезда мог возникнуть из-за проблем в электроснабжении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 9 сентября, сильный пожар произошел в одном из небоскребов международного делового центра "Москва-Сити". Стоит отметить, что спасатели уже прибыли на место происшествия, подъезды к дороге около "Москва-Сити" ограничены. 

Теги материала: поезд, Россия, метро, авария, Москва, Происшествие
Новости СМИ2
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