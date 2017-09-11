Поезд московского метро въехал в стену

В Москве подвижной состав метро, в котором на тот момент не было пассажиров, врезался в стену на станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии российского метрополитена, передает РИА Новости, ссылаясь на информацию профкома Московского метрополитена.
Сообщается, что происшествие случилось в воскресенье, 10 сентября, на территории станционного тупика.
"Поезд не остановился, снес тупиковую призму, врезался в стену", - заявил источник.
Отмечается, что по факту инцидента метрополитен начал проведение служебной проверки. Вследствие аварии в московском метро было приостановлено движение поездов и перекрыты станции "Щелковская", "Измайловская" и "Партизанская".
По словам представителей экстренных служб, сбой в работе поезда мог возникнуть из-за проблем в электроснабжении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 9 сентября, сильный пожар произошел в одном из небоскребов международного делового центра "Москва-Сити". Стоит отметить, что спасатели уже прибыли на место происшествия, подъезды к дороге около "Москва-Сити" ограничены.