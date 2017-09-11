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Неизвестные украли авто у сына депутата из партии Ляшко
11.09.2017 18:27

Неизвестные украли авто у сына депутата из партии Ляшко

Автомобиль сына народного депутата Виктора Вовка, состоящего в "Радикальной партии" Олега Ляшко, был похищен неизвестными. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксану Блищик.

"Автомобиль был похищен несколько дней назад", - заявила она.

Также в Национальной полиции указали, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Кроме того, сообщается, что неизвестные украли автомобиль марки  Mazda CX5, однако Блищик не подтвердила данную информацию, заявив, что не помнит марку транспортного средства.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который попытался совершить кражу из автомобиля народного депутата Украины Нины Южаниной. Во время попытки кражи нардеп находилась в салоне машины.

Теги материала: автомобиль, полиция, похищение, Вовк, сын, Ляшко, Радикальная партия
Новости СМИ2
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