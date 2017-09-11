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Жертвами урагана "Ирма" на Кубе стали 10 человек
11.09.2017 18:17

Жертвами урагана "Ирма" на Кубе стали 10 человек

Ураган "Ирма" унес жизни десяти человек на Кубе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление кубинских властей.

В четверг, 7 сентября, щторм обрушился на Карибские острова, он нанес ущерб заморским территориям Нидерландов, Великобритании и Франции. В настоящее время от стихии погибли десять человек, согласно предварительной информации, ущерб от урагана составил десять миллиардов долларов.

Помимо этого, в понедельник, 11 сентября, правительство Кубы заявило, что в столице республики Гаване как минимум два квартала оказались под водой, из центральных районов эвакуировали приблизительно десять тысяч человек. Также из-за шторма в городе частично перекрыли подачу воды и электричества, мобильная связь частично вышла из строя.

Эпицентр урагана "Ирма" прошел в 200 километрах на север от кубинской столицы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, члены семьи популярной российской певицы с украинскими корнями Наташи Королевой, которой не так давно запретили въезжать на территорию Украины, оказались в самом центре шторма "Ирма" на территории Флориды.

Теги материала: Куба, ураган, смерть, шторм
Новости СМИ2
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