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В результате взрыва в мариупольской многоэтажке погиб человек
11.09.2017 18:14

В результате взрыва в мариупольской многоэтажке погиб человек

В понедельник, 11 сентября, на территории Донецкой области в многоэтажном жилом доме прозвучал взрыв, вследствие которого скончался человек. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщается, что вследствие взрыва, который прозвучал на восьмом этаже многоэтажного дома в Левобережном районе Мариуполя, погиб один человек. На месте инцидента продолжает работу следственно-оперативная группа, кинологи, а также взрывотехники.

В однокомнатной квартире правоохранители обнаружили тело ее хозяина 1970 года рождения с ранами в области головы и конечностей. Из-за взрыва оказались выбитыми окна квартиру. В текущее время информации  о других пострадавших в полиции нет.

В текущий момент место взрыва осматривают правоохранители и эксперты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в  центре Киева прогремел взрыв. Очень сильно пострадал автомобиль. В момент взрыва в автомобиле находилась женщина. Очевидцы взрыва успели вытащить ее из машины, она находилась на пассажирском сидении. 

Теги материала: взрыв, смерть, мариуполь, авария, мужчина
Новости СМИ2
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