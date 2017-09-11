В результате взрыва в мариупольской многоэтажке погиб человек

MIGnews.com.ua

В понедельник, 11 сентября, на территории Донецкой области в многоэтажном жилом доме прозвучал взрыв, вследствие которого скончался человек. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщается, что вследствие взрыва, который прозвучал на восьмом этаже многоэтажного дома в Левобережном районе Мариуполя, погиб один человек. На месте инцидента продолжает работу следственно-оперативная группа, кинологи, а также взрывотехники.

В однокомнатной квартире правоохранители обнаружили тело ее хозяина 1970 года рождения с ранами в области головы и конечностей. Из-за взрыва оказались выбитыми окна квартиру. В текущее время информации о других пострадавших в полиции нет.

В текущий момент место взрыва осматривают правоохранители и эксперты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.