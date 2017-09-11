Боевики ИГИЛ напали на конвой полиции в Египте, 18 человек погибли

Боевики "Исламского государства" напали на полицейский конвой на Синайском полуострове в Египте в понедельник, 11 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности и медиков.
В результате нападения, произошедшего возле города Эль-Ариш, погибли 18 сотрудников египетской полиции. Еще семь человек получили ранения.
Сообщается, что сначала сдетонировали взрывные устройства, заложенные около дороги, по которой двигалась колонна автомобилей полиции. Из-за взрыва были уничтожены пять полицейских машин. После взрывов группа вооруженных боевиков напада на конвой, открыв огонь по правоохранителям и завладев пикапом правоохранителей.
Также стало известно, что ответственность за нападение взяла на себя ответственность террористическая организация "Исламское государство". За последние несколько месяцев данное нападение стало самым кровавым на Синайском полуострове.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 10 сентября, в египетском городе Гиза произошла перестрелка между силами безопасности и вооруженными лицами, в результате чего погибло девять человек.