Боевики ИГИЛ напали на конвой полиции в Египте, 18 человек погибли

MIGnews.com.ua

Боевики "Исламского государства" напали на полицейский конвой на Синайском полуострове в Египте в понедельник, 11 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности и медиков.

В результате нападения, произошедшего возле города Эль-Ариш, погибли 18 сотрудников египетской полиции. Еще семь человек получили ранения.

Сообщается, что сначала сдетонировали взрывные устройства, заложенные около дороги, по которой двигалась колонна автомобилей полиции. Из-за взрыва были уничтожены пять полицейских машин. После взрывов группа вооруженных боевиков напада на конвой, открыв огонь по правоохранителям и завладев пикапом правоохранителей.

Также стало известно, что ответственность за нападение взяла на себя ответственность террористическая организация "Исламское государство". За последние несколько месяцев данное нападение стало самым кровавым на Синайском полуострове.