Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Боевики ИГИЛ напали на конвой полиции в Египте, 18 человек погибли
11.09.2017 17:47

Боевики ИГИЛ напали на конвой полиции в Египте, 18 человек погибли

Боевики "Исламского государства" напали на полицейский конвой на Синайском полуострове в Египте в понедельник, 11 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности и медиков.

В результате нападения, произошедшего возле города Эль-Ариш, погибли 18 сотрудников египетской полиции. Еще семь человек получили ранения.

Сообщается, что сначала сдетонировали взрывные устройства, заложенные около дороги, по которой двигалась колонна автомобилей полиции. Из-за взрыва были уничтожены пять полицейских машин. После взрывов группа вооруженных боевиков напада на конвой, открыв огонь по правоохранителям и завладев пикапом правоохранителей.

Также стало известно, что ответственность за нападение взяла на себя ответственность террористическая организация "Исламское государство". За последние несколько месяцев данное нападение стало самым кровавым на Синайском полуострове.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 10 сентября, в египетском городе Гиза произошла перестрелка между силами безопасности и вооруженными лицами, в результате чего погибло девять человек.

Теги материала: Египет, полиция, нападение, ИГИЛ, боевики, смерть
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: В районе Водяного зафиксирована наиболее неспокойная обстановка
Важное
Штаб АТО: В районе Водяного зафиксирована наиболее неспокойная обстановка  Видеорепортаж
Неизвестные украли авто у сына депутата из партии Ляшко
Важное
Неизвестные украли авто у сына депутата из партии Ляшко
Жертвами урагана "Ирма" на Кубе стали 10 человек
Важное
Жертвами урагана "Ирма" на Кубе стали 10 человек
В результате взрыва в мариупольской многоэтажке погиб человек
Важное
В результате взрыва в мариупольской многоэтажке погиб человек
В Афганистане убили сотрудника Красного Креста
Важное
В Афганистане убили сотрудника Красного Креста
В Кировоградской области погибли двое десантников
Важное
В Кировоградской области погибли двое десантников

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017
Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика