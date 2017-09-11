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Из-за столкновения поездов в Швейцарии пострадали 30 человек
11.09.2017 17:23

Из-за столкновения поездов в Швейцарии пострадали 30 человек

Пассажиры двух поездов пострадали в результате столкновения локомотивов в кантоне Ури, который находится в центральной части Швейцарии. Об этом сообщает 20 Minutes со сслыкой на местную полицию.

Из-за столкновения поездов в понедельник, 11 сентября, на станции в горном поселке Андерматт пострадали приблизительно 30 человек.

Информации о том, какие именно травмы получили пассажиры, нет, однако в правоохранительных органах заявили, что угрозы жизни для пострадавших нет. В настоящее время на месте инцидента работает медицинский персонал. Также не сообщается, какой материальный ущерб был получен в результате аварии.

Всего в поездах находились около сотни человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 9 сентября, возле города Нижневартовск в РФ пассажирский поезд въехал на переезде в грузовик , в результате чего пострадали 17 человек, трое из которых - дети.

Теги материала: Швейцария, поезд, столкновение, пострадавшие
Новости СМИ2
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