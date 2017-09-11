На Южном мосту в Киеве образовалась пробка из-за грузовика с комбикормом

Грузовик, который перевозил комбикорм, стал причиной пробки на Южном мосту в Киеве. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел в крайнем правом ряду, когда, по неустановленным причинам, из грузовика на ходу высыпался комбикорм. Водитель транспортного средства увидел, что случилось, через несколько десятков метров.
Отмечается, что в результате происшествия весь правый ряд оказался заблокирован. В настоящее время водитель пытается собрать сырье, образовывается пробка.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, бетономешалка и два седельных тягача стали участниками дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Бориспольской окружной в Киеве. Водитель первого тягача попытался уйти от столкновения, но не смог избежать удара, из-за чего автомобиль отбросило на обочину.