На Южном мосту в Киеве образовалась пробка из-за грузовика с комбикормом

MIGnews.com.ua

Грузовик, который перевозил комбикорм, стал причиной пробки на Южном мосту в Киеве. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в крайнем правом ряду, когда, по неустановленным причинам, из грузовика на ходу высыпался комбикорм. Водитель транспортного средства увидел, что случилось, через несколько десятков метров.

Отмечается, что в результате происшествия весь правый ряд оказался заблокирован. В настоящее время водитель пытается собрать сырье, образовывается пробка.