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На Южном мосту в Киеве образовалась пробка из-за грузовика с комбикормом
11.09.2017 16:38

На Южном мосту в Киеве образовалась пробка из-за грузовика с комбикормом  Фоторепортаж

Грузовик, который перевозил комбикорм, стал причиной пробки на Южном мосту в Киеве. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в крайнем правом ряду, когда, по неустановленным причинам, из грузовика на ходу высыпался комбикорм. Водитель транспортного средства увидел, что случилось, через несколько десятков метров.

Отмечается, что в результате происшествия весь правый ряд оказался заблокирован. В настоящее время водитель пытается собрать сырье, образовывается пробка.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, бетономешалка и два седельных тягача стали участниками дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Бориспольской окружной в Киеве. Водитель первого тягача попытался уйти от столкновения, но не смог избежать удара, из-за чего автомобиль отбросило на обочину.

Теги материала: Киев, грузовик, пробка, фото
Новости СМИ2
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