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В Афганистане убили сотрудника Красного Креста
11.09.2017 16:29

В Афганистане убили сотрудника Красного Креста

На территории Афганистана был убит сотрудник Международного комитета Красного креста. О происшествии сообщили представители Международного комитета Красного креста на своей странице в Twitter.

Сообщается, что мужчина, который был застрелен в понедельник, 11 сентября, работал физиотерапевтом Международного комитета Красного креста в одном из медицинских центров.

"Мы подтверждаем, что наш физиотерапевт из Испании, который работал в нашем медицинском центре в Мазари, была сегодня застрелен. Мы поражены и опустошены", - сообщили представители МККК.

В текущее время устанавливаются подробности инцидента.

Как сообщал MIGnews.com.uа, силы Соединенных Штатов Америки нанесли авиаудар по позициям "Талибана" в Афганистане, в результате чего в провинции Логар погибли как минимум 13 мирных жителей. Силы США провели авиаудары в ходе операции "Ханджар", ликвидировав одного из лидеров талибов Мулла Мохаммадулла и его заместителя.

Теги материала: красный крест, убийство, смерть, Афганистан, обстрел
Новости СМИ2
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