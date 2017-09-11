В Афганистане убили сотрудника Красного Креста

MIGnews.com.ua

На территории Афганистана был убит сотрудник Международного комитета Красного креста. О происшествии сообщили представители Международного комитета Красного креста на своей странице в Twitter.

Сообщается, что мужчина, который был застрелен в понедельник, 11 сентября, работал физиотерапевтом Международного комитета Красного креста в одном из медицинских центров.

"Мы подтверждаем, что наш физиотерапевт из Испании, который работал в нашем медицинском центре в Мазари, была сегодня застрелен. Мы поражены и опустошены", - сообщили представители МККК.

В текущее время устанавливаются подробности инцидента.