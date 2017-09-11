В немецком аэропорту распылили слезоточивый газ, травмированы люди

MIGnews.com.ua

Более пяти человек были травмированы в понедельник, 11 сентября, вследствие того, что в аэропорту Франкфурта в Германии неизвестные распылили сильнодействующий слезоточивый газ, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung .

По словам представителей полиции, в результате инцидента шесть посетителей аэропорта были доставлены в больницу с жалобами на проблемы с дыханием.

"Причина непонятна, следствие продолжается", - сообщил пресс-секретарь отделения полиции.

При этом специалисты Франкфуртского аэропорта подчеркнули, что после того, как спасательная бригада завершила работу, стало известно, что сотрудники спасательной службы не обнаружили в помещении опасного вещества.

Нападение со слезоточивым газом случилось утром на территории терминала №1 центрального аэропорта Франкфурта.В текущее время аэропорт продолжает работу в стандартном режиме.