В Кировоградской области погибли двое десантников

MIGnews.com.ua

Двое военнослужащих военной службы по контракту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины погибли в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 сентября. Отмечается, что сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все детали и обстоятельства трагического случая.

"Командование высокомобильных десантных войск и воинской части выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - говорится в сообщении.