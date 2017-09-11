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В Кировоградской области погибли двое десантников
11.09.2017 15:26

В Кировоградской области погибли двое десантников

Двое военнослужащих военной службы по контракту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины погибли в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 сентября. Отмечается, что сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все детали и обстоятельства трагического случая.

"Командование высокомобильных десантных войск и воинской части выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, военнослужащий погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Киев - Одесса неподалеку села Шарин Черкасской области. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте погиб старший солдат контрактной службы, который являлся пассажиром автомобиля МАЗ.

Теги материала: ВСУ, ВДВ, военнослужащие, смерть
Новости СМИ2
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