В Кировоградской области погибли двое десантников

Двое военнослужащих военной службы по контракту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины погибли в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Украины.
Инцидент произошел в воскресенье, 10 сентября. Отмечается, что сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все детали и обстоятельства трагического случая.
"Командование высокомобильных десантных войск и воинской части выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, военнослужащий погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Киев - Одесса неподалеку села Шарин Черкасской области. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте погиб старший солдат контрактной службы, который являлся пассажиром автомобиля МАЗ.