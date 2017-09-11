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В Одессе преступники грабили людей под видом СБУ
11.09.2017 15:16

В Одессе преступники грабили людей под видом СБУ  Фоторепортаж

Работники управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины провели задержание группы преступников, которые организовывали разбойные нападения, прикрывая их следственными действиями спецслужбы. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Так, правоохранителями было установлено, что организатор преступной группировки в данное время пребывает в розыске. Он пришел к бизнесмену одной из стран Южной Азии якобы для проведения Службой безопасности обыска, в рамках которого угнал автомобиль иностранца.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали три факта "отжима" злоумышленниками имущества и денег у иностранцев", - уточнили в пресс-службы.

Сотрудники СБУ при содействии полицейских провели задержание организатора и двух сообщников банды в Одессе, во время чего нашли у них украденный автомобиль бизнесмена. Кроме того, в рамках обыска правоохранители обнаружили и изъяли  у злоумышленников поддельное решение суда, которым участники группировки объясняли свои действия во время ограблений.

В СБУ отметили, что задержанным уже объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 187 и частью 3 статьи 289 УК Украины. Суд избрал организатору группировки меру пресечения в виде содержания под стражей, продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщал MIGnews.com.ua, работники Службы безопасности Украины при содействии сотрудников Государственной погранслужбы, таможенников и прокуратуры на территории Львовской области предотвратили контрабанду крупнейшей партии наркотических веществ.

Теги материала: сБУ, ограбление, разбой, банда, задержание
Новости СМИ2
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